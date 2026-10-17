फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   166 kg of ghee, worth Rs 1.16 lakh, seized on suspicion of adulteration

Mirzapur News: मिलावट के संदेह पर 1.16 लाख रुपये का 166 किलो घी जब्त

Sat, 17 Oct 2026 02:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
166 kg of ghee, worth Rs 1.16 lakh, seized on suspicion of adulteration
खाद्य पदा​र्थों की जांच करते अ​धिकारी, सोशल मीडिया
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लिए 26 नमूने, 10 हजार रुपये का कुट्टू का आटा भी जब्त
विज्ञापन

मिर्जापुर। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन शुद्ध घी के नाम पर बेचे जा रहे 166 किलो घी को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया गया। इसकी बाजार कीमत 1,06,775 रुपये बताई गई है। इसी तरह 10 हजार रुपये मूल्य का 14 किलो कुट्टू भी जब्त किया गया।
नगर में 26 प्रतिष्ठानों की जांच कर 26 नमूने लिए गए। इनमें घी, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा, नूडल्स, गाय और भैंस का दूध, पनीर, मिर्च पाउडर, साबूदाना, काजू, मखाना, जीरा और रामदाना आदि के नमूने शामिल हैं।
विज्ञापन

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सुशील कुमार सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर जांच कराई जा रही है। इस दौरान एनएन झा, भईयालाल प्रजापति, संदीप कुमार श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, रविशेखर कुशवाहा, सुनील द्विवेदी और विनय कुमार शाही आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed