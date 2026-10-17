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Mirzapur News: खो-खो में श्रुतिहार का दबदबा, दोनों वर्गों में चैंपियन

Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
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Shrutihar dominates in Kho-Kho, emerges champion in both categories
अदलहाट के कंपोजिट विद्यालय श्रुतिहार में खो खो के विजेता खिलाड़ी।-सोशल मीडिया।
कबड्डी में कौड़िया कला और बभनी के खिलाड़ियों ने मारी बाजी
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अदलहाट। हाजीपुर न्याय पंचायत स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में श्रुतिहार के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। शुक्रवार को कंपोजिट विद्यालय श्रुतिहार में आयोजित खो-खो प्रतियोगिता के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वर्गों में मेजबान विद्यालय की टीमों ने विजेता का खिताब जीता।
कबड्डी के प्राथमिक बालक वर्ग में कौड़िया कला और बालिका वर्ग में बभनी की टीम विजेता बनी। उच्च प्राथमिक बालक वर्ग में बभनी और बालिका वर्ग में कौड़िया कला की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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प्रतियोगिता में 10 प्राथमिक और चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग कर खेल कौशल का प्रदर्शन किया। आयोजन में प्रधानाध्यापक बाबू साहब सिंह, प्रभात सिंह, दिलीप कुमार सिंह, राम आसरे सिंह, इस्तियाक अहमद, सुरेश सिंह, शांति प्रकाश पांडेय और राजेश कुमार सहित खेल निर्णायक मौजूद रहे।
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