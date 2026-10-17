Mirzapur News: मिर्जापुर से शकूरबस्ती तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को होगी सहूलियत

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संवाद न्यूज एजेंसीमिर्जापुर। प्रयागराज और मिर्जापुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब शकूरबस्ती तक सीधी रेल सुविधा मिलेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज-दादरी स्पेशल ट्रेन संख्या 02417/02418 और नारायणपुर बाजार-दादरी स्पेशल ट्रेन संख्या 04163/04164 का विस्तार शकूरबस्ती स्टेशन तक कर दिया है। इससे मिर्जापुर, चुनार और नारायणपुर बाजार समेत आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंचने में सुविधा होगी।उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने यह जानकारी दी। बताया कि नारायणपुर बाजार से चलने वाली ट्रेन चुनार और मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज, कानपुर, इटावा, अलीगढ़ और गाजियाबाद के रास्ते शकूरबस्ती पहुंचेगी। इससे यात्रियों को दिल्ली में आगे की यात्रा के लिए दादरी पर उतरकर दूसरे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यह सुविधा धार्मिक यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और रोजगार के सिलसिले में दिल्ली जाने वालों के लिए उपयोगी होगी।इनसेटनारायणपुर बाजार से शाम छह बजे चलेगी ट्रेनगाड़ी संख्या 04163 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती स्पेशल 17 अक्तूबर से 16 दिसंबर तक सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह नारायणपुर बाजार से शाम छह बजे रवाना होकर चुनार स्टेशन पर शाम 6:15 बजे और मिर्जापुर स्टेशन पर शाम 7:03 बजे पहुंचेगी। प्रयागराज में रात 8:40 बजे पहुंचकर रात नौ बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 10:05 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04164 शकूरबस्ती-नारायणपुर बाजार स्पेशल 16 अक्तूबर से 15 दिसंबर तक सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। यह शकूरबस्ती से रात 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यहां से सुबह 9:35 बजे चलकर 10:48 बजे मिर्जापुर, 11:15 बजे चुनार और दोपहर 12:25 बजे नारायणपुर बाजार पहुंचेगी।प्रयागराज से भी सप्ताह में चार दिन सेवागाड़ी संख्या 02417 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल 15 अक्तूबर से 14 दिसंबर तक रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। यह प्रयागराज से रात नौ बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:05 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02418 शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल 17 अक्तूबर से 17 दिसंबर तक बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। यह शकूरबस्ती से रात 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ट्रेनों में 21 कोच होंगे। इनमें सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों से समय-सारिणी और टिकट बुकिंग संबंधी जानकारी के लिए रेलवन ऐप का उपयोग करने की अपील की है।