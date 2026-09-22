फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   SP workers should throw themselves into election preparations with body, mind, and resources.

Mirzapur News: तन, मन और धन से चुनावी तैयारियों में जुटें सपा कार्यकर्ता

Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
SP workers should throw themselves into election preparations with body, mind, and resources.
जमालपुर में आयोजित समाजवादी पार्टी  के कार्यक्रम में शामिल पदा​धिकारी व कार्यकर्ता। स्रोत- सपा
जमालपुर। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव का रविवार को जमालपुर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
विज्ञापन

बहुआर में जिला उपाध्यक्ष रविप्रकाश त्रिपाठी के आवास पर उन्होंने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कहा कि कार्यकर्ता तन, मन और धन से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान पूर्व विधायक जगदंबा सिंह पटेल, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंह पटेल, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश भारती, पूर्व महासचिव अभय यादव, दुर्गा प्रसाद सिंह और रमाकांत यादव मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed