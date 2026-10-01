Mirzapur News: पीडीए जन संवाद में शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने कसी कमर

मिर्जापुर। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनार विधानसभा क्षेत्र के सीखड़ के मगरहां और नरायनपुर में बैठक कर चुनावी रणनीति की तैयारी शुरू कर दी। बुधवार को सेक्टर, जोन और बूथ प्रभारियों की संयुक्त बैठक में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से शिक्षक व स्नातक मतदाताओं से संपर्क करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव बाबा साहब के संविधान बचाने का है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर हल कराना होगा। इससे पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष का सीखड़, चुनार और जमुई में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। अध्यक्षता चुनार विधानसभा अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने की और संचालन जिला महासचिव आदर्श यादव ने किया। बैठक में पूर्व विधायक जगतंबा सिंह पटेल, शिवशंकर सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह पटेल, राजेश भारती, रामराज पटेल, अभय यादव, परवीन बानो, वंदना पटेल, डॉ. शक्ति श्रीवास्तव आदि रहे।