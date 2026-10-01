Mirzapur News: बांध में 350 फीट पानी रखने की किसानों की मांग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:09 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:09 AM IST
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जमालपुर। गोगहरा स्थित स्कूल में बुधवार को बाढ़ प्रभावित किसानों की बैठक हुई। इसमें किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए जमालपुर किसान कल्याण समिति का गठन किया गया। समिति में अशोक कुमार सिंह को अध्यक्ष, विजय प्रकाश सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अनिल सिंह और सतीश सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बरसात में में अहरौरा बांध में 350 फीट पानी रखा जाए, ताकि जमालपुर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके। संगठन किसानों की मांग जिलाधिकारी के समक्ष रखेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय प्रकाश सिंह ने कहा कि सूखे में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता और बारिश में गड़ई की बाढ़ झेलनी पड़ती है।
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