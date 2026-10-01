Mirzapur News: दो दान पेटिकाओं से निकले 20.37 लाख रुपये

विंध्याचल, मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर परिसर और परिक्रमा पथ में लगी 27 दान पेटिकाओं में से बुधवार को दो पेटिकाएं खोली गईं। नायब तहसीलदार सदर गरिमा यादव की देखरेख में सुबह 11 बजे शुरू हुई धनराशि की गिनती शाम तक चली।सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नोटों की गिनती की। दोनों दान पेटिकाओं से 20 लाख 37 हजार 259 रुपये मिले। गिनी गई धनराशि विंध्य विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी के भारतीय स्टेट बैंक, विंध्याचल शाखा स्थित खाते में जमा करा दी गई। मंदिर की शेष दान पेटिकाओं को नियमानुसार आगे खोले जाने की प्रक्रिया होगी। गिनती के दौरान विंध्य विकास परिषद के लिपिक ईश्वर त्रिपाठी, सूरज कुमार सोनकर, मुकेश कुमार बिंद, सुनील कुमार मधुकर, विजय शंकर, अनिल कुमार सोनकर, महेश सोनकर, शिवकुमार चौरसिया, देवेंद्र शुक्ला, प्रदीप कुमार दुबे, विजय शंकर दुबे, चंद्रशेखर यादव, चंद्रपाल सिंह, लक्ष्मीकांत, कैलाश नाथ यादव, चंद्रमणि तिवारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।