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वहीं, भेवर करमनपुर में राम सजीवन के घर से रामधारी के खेत तक 150 मीटर लंबाई में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा। इस पर 7.52 लाख रुपये खर्च होंगे। दोनों कार्यों की कुल लागत 17.31 लाख रुपये है। कार्यों की देखरेख अवर अभियंता प्रदीप शुक्ला करेंगे। विज्ञापन

इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह, मंडल महामंत्री गिरीश दुबे, कृष्ण दत्त तिवारी, सतीश चंद्र दुबे मौजूद रहे। भेवर करमनपुर में सुरेश सिंह, सतीश पांडेय, लालविहारी और कमलेश आदि रहे। वहीं, भेवर करमनपुर में राम सजीवन के घर से रामधारी के खेत तक 150 मीटर लंबाई में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा। इस पर 7.52 लाख रुपये खर्च होंगे। दोनों कार्यों की कुल लागत 17.31 लाख रुपये है। कार्यों की देखरेख अवर अभियंता प्रदीप शुक्ला करेंगे।इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह, मंडल महामंत्री गिरीश दुबे, कृष्ण दत्त तिवारी, सतीश चंद्र दुबे मौजूद रहे। भेवर करमनपुर में सुरेश सिंह, सतीश पांडेय, लालविहारी और कमलेश आदि रहे।

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मिर्जापुर। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य ने बुधवार को दो स्थानों पर सीवर और इंटरलॉकिंग कार्यों का शुभारंभ किया। बसूही देवरी में जटाशंकर तिवारी के बाउंड्री से कृष्ण दत्त तिवारी के घर तक 90 मीटर लंबाई में सीवर और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा। इस पर 9.79 लाख रुपये खर्च होंगे।