त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था रहे चाक-चौबंद: एडीजी

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उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर अभिलेखों के रखरखाव की जानकारी ली। जनशक्ति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को पूरा करने, जीपीएफ पासबुक और रजिस्टर अपडेट रखने तथा शाखा प्रभारियों को अपने कार्य की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर भी जोर दिया।पुलिस लाइन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने यूपी-112 के रिस्पांस टाइम, जनसुनवाई और आईजीआरएस मामलों, सीसीटीएनएस पर लंबित विवेचनाओं, ई-साक्ष्य एप, ई-समन और साइबर अपराधों की रोकथाम की समीक्षा की। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और चिह्नित माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा। बैठक में अधिकारियों से निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील पुलिसिंग की अपेक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई। एडीजी ने मादक पदार्थ, अवैध व अपमिश्रित शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों, एंटी रोमियो टीम और महिला बीट आरक्षियों को गांवों व मोहल्लों में जन चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए।