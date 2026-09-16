Mirzapur News: युवक पर जानलेवा हमले का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, चाकू बरामद

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उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चाकू बरामद हुआ।विंध्याचल थानाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि छोटकी महुअरियां पावर हाउस निवासी कलावती देवी ने 22 जून को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह अपने मायके तलउवां आई थीं। उनके साथ उनका 22 वर्षीय बेटा मोहित भी था। पूर्व की रंजिश के लिए नामजद आरोपियों ने मोहित पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।मामले में एक नामजद आरोपी कैश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को उपनिरीक्षक अजय कुमार मिश्र की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेहड़ा रेलवे पुलिया के पास से आरोपी शेखर को गिरफ्तार किया।