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बच्चों ने राधा-कृष्ण और शिव-पार्वती के स्वरूप में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आयोजन की सराहना करते हुए भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के पराक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कसेरा समाज के बर्तन व्यवसायियों और समाज के उत्थान पर जोर दिया।विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष केशव नाथ हैहयवंशी ने कहा कि प्रदेश में समाज के करीब 20 लाख मतदाता हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 75 जिलों में संगठन विस्तार के लक्ष्य के तहत अब तक 52 समितियां गठित की जा चुकी हैं।कार्यक्रम में विनीता सिंह कसेरा, ज्योति कसेरा, अतिन कसेरा, रुपेश वर्मा, नितेश कसेरा, नितिन कसेरा, विकास, रविंद्र कुमार, राजा बैजनाथ कसेरा, सीता देवी, डॉ. सुरभि कसेरा और डॉ. अभिजीत कसेरा आदि मौजूद रहे।