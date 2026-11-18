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खंतरा गांव निवासी राजेश ने बताया कि 16 नवंबर की शाम वह अपने भाई राकेश के साथ सुगापांख बाजार में सामान खरीदने गए थे। इसी दौरान पड़ोसी गांव के कुछ युवक पहुंचे और राकेश से गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों भाइयों को लाठी-डंडों से पीट दिया। मारपीट में राजेश के हाथ और सीने में चोटें आईं, जबकि राकेश के कान के पीछे से खून निकलने लगा और पसली में भी चोट आई।राजेश के अनुसार, सोमवार की देर रात उसने पटेहरा चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया था। मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे चौकी पहुंचने पर पुलिस ने उसे दोपहर दो बजे तक बैठाए रखा, लेकिन सुनवाई किए बिना छोड़ दिया। इसके बाद दोनों भाई मड़िहान थाने पहुंचे। थानाध्यक्ष नवीन तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।