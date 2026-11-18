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कक्षा दो की प्रथम पाली में गणित की परीक्षा हुई। कक्षा तीन में प्रथम पाली में गणित और दूसरी पाली में संस्कृत व उर्दू की परीक्षा हुई। कक्षा चार से छह तक प्रथम पाली में हिंदी और दूसरी पाली में संस्कृत व उर्दू का पेपर हुआ। वहीं, कक्षा सात व आठ में प्रथम पाली में विज्ञान तथा दूसरी पाली में संस्कृत व उर्दू की परीक्षा कराई गई।अर्धवार्षिक परीक्षा का बीएसए अनिल कुमार वर्मा, सभी खंड शिक्षाधिकारियों और जिला समन्वयकों ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि जिन विद्यालयों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम रही है, वहां अनुपस्थित विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें परीक्षा में शामिल कराएं।