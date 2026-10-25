Mirzapur News: संगठन की मजबूती के लिए काम करें कार्यकर्ता

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मिर्जापुर। बरौधा कचार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर शनिवार को पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश मंत्री व मिर्जापुर-सोनभद्र की प्रवासी पूजा बिंद का स्वागत किया गया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता काम करें। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। संगठन के प्रति समर्पण, सक्रियता व दायित्वों के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दीं। संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा पार्टी की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने के विषय पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने समर्पित कार्यकर्ताओं, कुशल नेतृत्व एवं मजबूत संगठनात्मक संरचना के बल पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। संचालन सियाराम बिंद ने किया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पटेल, कमलेश यादव, विद्याशंकर मौर्य, कमलेश मौर्य, शिवम मोदनवाल आदि थे।

- भाजपा पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रवासी पूजा बिंद का हुआ स्वागत