2027 के चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी : दिव्या

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इस दौरान दिव्या मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील की।इसके बाद उन्होंने अग्रसेन शिवमंदिर में दर्शन-पूजन किया। सर्राफा बाजार, चौक बाजार और गोला बाजार में व्यापारियों व अन्य स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सहयोग की अपील की। इस दौरान डॉ. श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, अफसर अली और सेवानिवृत्त शिक्षक अखिलेश पांडेय ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सद्दूपुर वार्ड के सभासद करतार सिंह के आवास और किला घाट भी गईं।बालू घाट निवासी 75 वर्षीय शीला देवी उनके स्वागत के लिए पहुंचीं। जमुई में पिंक बूथ तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। आईएएस से इस्तीफे के बाद क्षेत्र में यह उनका पहला राजनीतिक दौरा था। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाति और हैसियत के बजाय काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दौरान रमेश सिंह, स्वामी अजय पांडेय, गुड्डू सिंह, पूनम पांडेय, मदन शर्मा, सुनीता सिंह, अंजली सिंह, साहिल और सौरभ सेठ समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।