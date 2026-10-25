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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   165-meter boundary wall collapses at Navodaya Vidyalaya; waterlogging causes problems

Mirzapur News: नवोदय विद्यालय में 165 मीटर चहारदीवारी टूटी, जलभराव से परेशानी

Sun, 25 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:44 AM IST
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165-meter boundary wall collapses at Navodaya Vidyalaya; waterlogging causes problems
विद्यालय प्रबंध समिति एवं सलाहकार समिति की बैठक में डीएम के सामने उठा सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा
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पटेहरा। जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव, क्षतिग्रस्त चहारदीवारी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग उठी। शनिवार को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति एवं सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें समस्याओं के समाधान के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा की गई।
प्राचार्य डॉ. एसपी त्रिपाठी ने परिसर में जलनिकासी के लिए पक्की नाली बनवाने, 165 मीटर क्षतिग्रस्त चहारदीवारी की मरम्मत कराने, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, नियमित मेडिकल कैंप लगाने और सोलर लाइट लगवाने की मांग की। परिसर में बिजली के खुले तारों को एबीसी केबल से बदलने का मुद्दा भी उठाया।
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जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की रुचि और लक्ष्य के अनुरूप काउंसलिंग कर उन्हें नीट-जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यालय से पढ़कर निकले विद्यार्थियों की उपलब्धियों और करियर की प्रगति पर भी नजर रखी जाए।
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बैठक में प्रवेश परीक्षा-2027 के सुचारू संचालन और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर भी चर्चा हुई। इसमें एसडीएम मड़िहान संतोष कुमार ओझा समेत स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा विभाग के 14 सदस्यों ने भाग लिया।
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