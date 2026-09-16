Mirzapur News: 51 हजार की कुश्ती की बोली पर नहीं मिला जोड़ा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
10 हजार रुपये व अंगवस्त्र देकर संदीप को किया सम्मानित
जमुई। नकहरा गांव में मंगलवार को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्रों के साथ ही अन्य जनपदों से पहुंचे पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाते हुए एक-दूसरे के साथ जोर आजमाइश की। रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और कुश्ती प्रेमी जुटे रहे। पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।
धर्मेंद्र चौबेपुर और रमेश डीएलडब्ल्यू के बीच 15 हजार रुपये की कुश्ती बराबरी पर छूटी। वहीं, ओमकार गाजीपुर और राजू मोहनिया के बीच 10 हजार रुपये का मुकाबला भी बराबरी पर रहा। प्रतियोगिता में सबसे बड़ी 51 हजार रुपये की कुश्ती की बोली संदीप सड़सा (यूपी पुलिस) के नाम रही। उनका कोई जोड़ नहीं मिलने पर आयोजकों ने उन्हें 10 हजार रुपये और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया।
ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार ने अतिथियों का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। संचालन फणींद्र श्रीवास्तव और रामबली ने किया। इस दौरान पूर्व प्रधान जय सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, बबुआ सिंह, जोखू सिंह, कमला शंकर सिंह, महेंद्र कुमार, नीरज सिंह, दशरथ सिंह पहलवान, जुगल किशोर सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
जमुई। नकहरा गांव में मंगलवार को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्रों के साथ ही अन्य जनपदों से पहुंचे पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाते हुए एक-दूसरे के साथ जोर आजमाइश की। रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और कुश्ती प्रेमी जुटे रहे। पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।
धर्मेंद्र चौबेपुर और रमेश डीएलडब्ल्यू के बीच 15 हजार रुपये की कुश्ती बराबरी पर छूटी। वहीं, ओमकार गाजीपुर और राजू मोहनिया के बीच 10 हजार रुपये का मुकाबला भी बराबरी पर रहा। प्रतियोगिता में सबसे बड़ी 51 हजार रुपये की कुश्ती की बोली संदीप सड़सा (यूपी पुलिस) के नाम रही। उनका कोई जोड़ नहीं मिलने पर आयोजकों ने उन्हें 10 हजार रुपये और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार ने अतिथियों का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। संचालन फणींद्र श्रीवास्तव और रामबली ने किया। इस दौरान पूर्व प्रधान जय सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, बबुआ सिंह, जोखू सिंह, कमला शंकर सिंह, महेंद्र कुमार, नीरज सिंह, दशरथ सिंह पहलवान, जुगल किशोर सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन