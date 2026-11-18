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सत्संग पंडाल में वाराणसी के सारनाथ स्थित नवापुर निवासी नीतू मौर्य और जौनपुर के फतेहगंज निवासी गुरुप्रसाद मौर्य ने सत्संग पंडाल में एक-दूसरे के साथ सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। पंकज महाराज ने नवदंपती को आशीर्वाद देकर सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की।सोमवार को अहरौरा डीह में सत्संग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जय गुरुदेव की यात्रा मदापुर गांव पहुंची थी। इसी दौरान शाम को वर-वधू की वैवाहिक रस्में पूरी कराई गईं। मंगलवार को सत्संग में पंकज महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिया। उन्होंने लोगों को शाकाहार अपनाने और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।