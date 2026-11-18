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कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार सिंह पटेल ने कहा कि जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। नौ नवंबर को प्रिंस बिंद की 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के बाद हत्या कर दी गई। विंध्याचल क्षेत्र में दो लोगों की निर्मम हत्या और लालगंज क्षेत्र के फतहवा गांव में संजय की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई।इसके अलावा लूट और चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन पर रोक नहीं लग पा रही है। कांग्रेसजन इसकी निंदा करते हैं और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग करते हैं। अनुसूचित जाति समिति के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार चलने और अपराधियों पर अंकुश लगने का दावा करते हैं, लेकिन जिले में लूट, अपहरण, डकैती और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। जिला पंचायत सदस्य शिव शंकर चौबे ने भी जिले में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई।कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता मिन्हाज अहमद छोटे खान ने किया। इस दौरान शशि भूषण दुबे, सुधाकर, गुलाबचंद पांडेय, रमेश चंद्र प्रजापति पप्पू, अनुसूचित जाति के प्रदेश महासचिव दुर्गा प्रसाद चौधरी, राम नाथ दुबे, शकील अहमद आदि मौजूद रहे।