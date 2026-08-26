Mirzapur News: ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर मस्जिदों पर हुई सजावट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:24 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:24 AM IST
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मिर्जापुर। जिले की मस्जिदाें पर मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर मस्जिदों पर रोशनी व सजावट की गई। शाम के समय बड़ी संख्या में लोगों ने पर्व के लिए खरीदारी की।
नगर में दो जुलूस निकाले जाएंगे। सुबह साढ़े आठ बजे ओलियर घाट स्थित मदरसा अरबिया से जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद दोपहर दो बजे इमामबाड़ा से जुलूस निकाला जाएगा। जिसमें नगर की सभी अंजुमन शामिल होंगी। शहर काजी मौलाना नजम अली ने कहा कि जुलूस शांति पूर्वक निकाले। इसमें किसी भी प्रकार का डीजे या इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें। इसके साथ ही जुलूस में शांतिपूर्वक शामिल हों और खुशी खुशी पर्व मनाएं।
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नगर में दो जुलूस निकाले जाएंगे। सुबह साढ़े आठ बजे ओलियर घाट स्थित मदरसा अरबिया से जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद दोपहर दो बजे इमामबाड़ा से जुलूस निकाला जाएगा। जिसमें नगर की सभी अंजुमन शामिल होंगी। शहर काजी मौलाना नजम अली ने कहा कि जुलूस शांति पूर्वक निकाले। इसमें किसी भी प्रकार का डीजे या इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें। इसके साथ ही जुलूस में शांतिपूर्वक शामिल हों और खुशी खुशी पर्व मनाएं।
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