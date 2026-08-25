मिर्जापुर में युवक की हत्या: शराब के नशे में दोस्त ने भगौने से सिर पर किया हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

मिर्जापुर जिले में देहात कोतवाली क्षेत्र के बरबसपुर अघोली गांव में सोमवार की रात एक बड़ी घटना हुई। पाही पर शराब के नशे में विवाद होने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को भारी बर्तन से सिर पर हमला कर दिया। जिसमें उसकी मौत हो गई। युवक की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।

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क्या है मामला

गांव निवासी अनिल विश्वकर्मा अपने घर से दो किलोमीटर दूर पाही पर साथी रामबाबू विश्वकर्मा के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। गाली-गलौज के बीच रामबाबू ने भागोना से अनिल के सिर पर हमला कर दिया। हमले में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। विज्ञापन



सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सीओ सदर जटाशंकर मिश्रा ने बताया कि शराब के नशे में विवाद के बाद साथी ने हत्या की है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गांव निवासी अनिल विश्वकर्मा अपने घर से दो किलोमीटर दूर पाही पर साथी रामबाबू विश्वकर्मा के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। गाली-गलौज के बीच रामबाबू ने भागोना से अनिल के सिर पर हमला कर दिया। हमले में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया।सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सीओ सदर जटाशंकर मिश्रा ने बताया कि शराब के नशे में विवाद के बाद साथी ने हत्या की है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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