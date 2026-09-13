कछवां : बिजली कटौती के विरोध में धरना-प्रदर्शन

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प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 33 व 11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। स्थापना के बाद से करीब एक माह पहले तक उपकेंद्र को 132 व 33 केवी ट्रांसमिशन स्टेशन से आपूर्ति मिलती रही। इससे क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को नियमित बिजली मिल रही। हालांकि, एक महीने से 132 व 33 केवी ट्रांसमिशन से संबंधित समस्या के चलते आपूर्ति प्रभावित है।बिजली की अनियमित आपूर्ति से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है।ऐसे में स्थायी समाधान कराया जाना जरूरी है। उपभोक्ताओं ने मांग की कि 33 व 11 केवी उपकेंद्र को 132 व 33 केवी ट्रांसमिशन से मिलने वाली आपूर्ति व्यवस्था को जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि सुचारु बिजली आपूर्ति हो सके।