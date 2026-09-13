फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Kachhwan: Protest demonstration against power cuts

कछवां : बिजली कटौती के विरोध में धरना-प्रदर्शन

Sun, 13 Sep 2026 01:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Kachhwan: Protest demonstration against power cuts
कछवां एसडीओ को पत्रक सौंपते उपभोक्ता, स्रोत संवाद
कछवां। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए शनिवार को जमुआं विद्युत उपकेंद्र पर सैकड़ों उपभोक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत निगम के अधिकारियों को पत्रक सौंपकर 33 व 11 केवी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुचारु और पर्याप्त बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 33 व 11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। स्थापना के बाद से करीब एक माह पहले तक उपकेंद्र को 132 व 33 केवी ट्रांसमिशन स्टेशन से आपूर्ति मिलती रही। इससे क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को नियमित बिजली मिल रही। हालांकि, एक महीने से 132 व 33 केवी ट्रांसमिशन से संबंधित समस्या के चलते आपूर्ति प्रभावित है।
विज्ञापन

बिजली की अनियमित आपूर्ति से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे में स्थायी समाधान कराया जाना जरूरी है। उपभोक्ताओं ने मांग की कि 33 व 11 केवी उपकेंद्र को 132 व 33 केवी ट्रांसमिशन से मिलने वाली आपूर्ति व्यवस्था को जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि सुचारु बिजली आपूर्ति हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed