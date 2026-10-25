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पार्टी को मजबूत करूंगी : जान्ह्वी

Sun, 25 Oct 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 AM IST
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I will strengthen the party: Janhvi
भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जान्ह्वी कसेरा का स्वागत करते कार्यकर्ता, सोशल मीडिया
मिर्जापुर। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनने के बाद शनिवार को पहली बार जान्ह्वी कसेरा जिले में पहुंचीं। पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के नेतृत्व और निवर्तमान जिलाध्यक्ष आभा पटेल की अध्यक्षता में विंध्याचल स्थित अटल चौक पर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगी।
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मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद उन्होंने लालडिग्गी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मुकेरी बाजार स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पार्टी के पुरोधाओं को नमन किया। बरौधा कचार स्थित भाजपा जिला कार्यालय में महिला मोर्चा की सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र व बुके देकर उनका स्वागत किया। जिलाध्यक्ष जान्ह्वी कसेरा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।
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उन्होंने कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ और अधिक जिम्मेदारी भी है। संचालन बीना सिंह ने किया। संवाद
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