Mirzapur News: असम के राज्यपाल ने मां विंध्यवासिनी का लिया आशीर्वाद

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विंध्याचल। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने शनिवार की रात मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचकर दर्शन-पूजन किया और आशीर्वाद लिया। रात आठ बजे पुरानी वीआईपी सड़क से मंदिर पहुंचे राज्यपाल का जिला प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया।मंदिर पहुंचने के दौरान मां विंध्यवासिनी का कपाट बंद था। इस दौरान राज्यपाल ने झांकी से आरती और शृंगार पूजन में सहभागिता की। रात 8:45 बजे कपाट खुलने पर उन्होंने गर्भगृह में विधि-विधान से दर्शन-पूजन और अर्चन किया। इसके बाद वह अष्टभुजा डाक बंगले के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।