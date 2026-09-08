Mirzapur News: आठ घंटे में 16 सेमी घटा गंगा का जलस्तर

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सोमवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 74.780 मीटर दर्ज किया गया। चार घंटे बाद दोपहर 12 बजे जलस्तर घटकर 74.700 मीटर पहुंच गया। इसके बाद भी घटाव की रफ्तार दो सेंटीमीटर प्रति घंटे बनी रही। शाम चार बजे जलस्तर 74.620 मीटर रिकॉर्ड किया गया। विज्ञापन

उधर, पानी उतरने के साथ गंगा के तटवर्ती इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलमग्न रही फसलों में सड़ांध से उठ रही दुर्गंध और रास्तों पर फैले कीचड़ से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 74.780 मीटर दर्ज किया गया। चार घंटे बाद दोपहर 12 बजे जलस्तर घटकर 74.700 मीटर पहुंच गया। इसके बाद भी घटाव की रफ्तार दो सेंटीमीटर प्रति घंटे बनी रही। शाम चार बजे जलस्तर 74.620 मीटर रिकॉर्ड किया गया।उधर, पानी उतरने के साथ गंगा के तटवर्ती इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलमग्न रही फसलों में सड़ांध से उठ रही दुर्गंध और रास्तों पर फैले कीचड़ से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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मिर्जापुर। गंगा के जलस्तर में घटाव सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक आठ घंटे में जलस्तर 0.16 मीटर यानी 16 सेंटीमीटर कम हुआ। इस दौरान पानी दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटता रहा।