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Mirzapur News: डिकी में छिपाकर ले जा रहे थे 44 किलो गांजा, चार गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:06 AM IST
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Four arrested for transporting 44 kg of marijuana hidden in dicky
अहरौरा पुलिस द्वारा गांजा के साथ गिरफ्तार तस्कर। स्रोत- पुलिस
अहरौरा में वनस्थली विद्यालय के पास पकड़ी गई होंडा सिटी कार, 22 लाख रुपये है गांजे की कीमत
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-चार आरोपियों में दो बिहार और दो कुशीनगर के रहने वाले
मिर्जापुर। अहरौरा पुलिस ने शनिवार को वनस्थली विद्यालय के पास लतीफपुर में होंडा सिटी कार की डिकी में छिपाकर ले जा रहे 44 किलोग्राम गांजे के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपियों की पहचान रमेश कुमार निषाद निवासी गुलरिया थाना भितहा पश्चिमी चंपारण बिहार, मोहन चौधरी निवासी कटहा थाना धनहा पश्चिमी चंपारण बिहार, पीयूष कुमार तिवारी निवासी दुर्गवलिया घेरा टोला थाना कसया कुशीनगर और गोविंद पटेल निवासी मिसरौली भुवाल पट्टी थाना बिसुनपुरा कुशीनगर हैं।

पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को भी सीज कर दिया। सीओ मड़िहान मो. फहीम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर वनस्थली विद्यालय के पास घेराबंदी कर होंडा सिटी कार सवार चार को पकड़ा। तलाशी में कार की डिकी में काले रंग की प्लास्टिक से ढकी दो बोरियां मिलीं। इनमें 27 पैकेटों में 44 किलो गांजा रखा था। पुलिस ने इनके पास से तीन फोन भी बरामद किए। चारों के खिलाफ अहरौरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। तस्करी में प्रयुक्त झारखंड नंबर की होंडा सिटी कार को सीज कर दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
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