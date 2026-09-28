Mirzapur News: पड़री-दाढ़ीराम मार्ग के बहुरेंगे दिन, एक किलोमीटर सड़क का होगा चौड़ीकरण

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लोक निर्माण विभाग की कार्यदायी संस्था पड़री चौराहे से करीब एक किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कराएगी। शासनादेश के तहत चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। यह मार्ग क्षेत्र के करीब 50 गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। पड़री में ब्लॉक अस्पताल, थाना, बैंक और बाजार होने से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, व्यापारी और छात्र-छात्राएं इस मार्ग से गुजरते हैं।बारिश में सड़क पर जलभराव और कीचड़ से आवागमन प्रभावित होता था। चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक शुचीस्मिता मौर्य ने बताया कि सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।