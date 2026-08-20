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कृषकों को मशरूम यूनिट स्थापना व मखाना की खेती लिए करें प्रोत्साहित : सीडीओ

Thu, 20 Aug 2026 11:46 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:46 PM IST
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Farmers should be encouraged to set up mushroom units and grow fox nuts: CDO
जौनपुर। विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया के अध्यक्षता में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन व मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना की जनपदस्तरीय जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत जनपद के कृषकों को मशरूम यूनिट स्थापना एवं मखाना की खेती करने लिए प्रचार-प्रसार एवं गोष्ठी से प्रोत्साहित कर ज्यादा-से-ज्यादा कृषकों को लाभान्वित किया जाए। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सीमा सिंह राणा ने जनपद में उद्यान विभाग की ओर से संचालित योजनाएं एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, पर ड्राप मोर काप माइकोरीगेशन योजना, मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि मखाना कार्यक्रम लिए प्रचार-प्रसार के साथ कृषक के प्रशिक्षण लिए (बिहार) एक्सपोजर विजिट भी प्रस्तावित है।
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