Mirzapur News: 43.17 करोड़ के कर्ज से उद्यमियों को मिलेगा संबल

विज्ञापन

मुख्य अतिथि सदर विधायक पं. रत्नाकर मिश्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैंप में विभाग और विभिन्न बैंकों के 25 स्टॉल लगाए गए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए।जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र से प्रशिक्षित परंपरागत दर्जी और हलवाई कारीगरों को टूलकिट दी गई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। एलडीएम आनंद कुमार झा ने लाभार्थियों को ऋण व स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देते हुए आवेदन प्रक्रिया और औपचारिकताओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। इस दौरान सीडीओ विशाल कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग संदीप कुमार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह सहित भदोही व सोनभद्र के एलडीएम और विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।