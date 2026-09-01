भक्ति : सिंहेश्वर महादेव मंदिर में गूंजा रामनाम

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आयोजक घनश्याम ओझा ने बताया कि क्षेत्रवासियों के सामूहिक सहयोग से यह धार्मिक आयोजन पिछले छह वर्षों से लगातार किया जा रहा है। मंदिर परिसर में मानस पाठ के दौरान रामनाम और वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय बना रहा।करीब एक दशक पहले यहां भगवान शिव की छोटी देवस्थली थी, जिसे क्षेत्रवासियों के सहयोग से भव्य शिवालय का स्वरूप दिया गया। 30 अगस्त 2020 को वैदिक विधि-विधान से भगवान शिव समेत अन्य विग्रहों की प्राण-प्रतिष्ठा की गई थी। तभी से हर वर्ष 30 अगस्त को अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ और 31 अगस्त को भंडारे की परंपरा चली आ रही है।कार्यक्रम को सफल बनाने में भगवान दास, पंकज कुमार, आनंद कुमार, विजय शंकर, भोलेनाथ, नन्हकुल्ली, दधिबल और राजेश कुमार यादव आदि का सहयोग रहा।