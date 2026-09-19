Mirzapur News: देवा हो देवा गणपति देवा... पर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

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विंध्याचल। श्री विनायक सेवा समिति, रेलवे स्टेशन रोड की ओर से आयोजित तीन दिवसीय श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुक्रवार को भक्ति संगीत और विसर्जन जुलूस के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन सिद्धिविनायक का फूलों और दूर्वा से दिव्य शृंगार किया गया। दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।भक्ति संगीत उत्सव में विंध्याचल के कलाकार जय चौरसिया ने ‘देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन’ प्रस्तुत कर गणेश वंदना की। गायिका कृति सिंह ने भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। राजा तिवारी, संतोष कुमार, गायिका गायत्री और अर्पित कुमार ने भी भजनों और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। शुक्ला परिवार की नन्हीं बच्चियों ने भावनृत्य से गणेश वंदना की। भगवान शंकर, हनुमान और राधा-कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। देर रात तक चले कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया।आयोजन में समिति के शिशिर मिश्रा, प्रमोद सिंह उर्फ पप्पू, वतन शुक्ला, संतोष कुमार, दीपू गुप्ता, संजय सरोज, अमन शुक्ला, मुन्ना प्रजापति, विक्की प्रजापति और तूफानी सरोज आदि का सहयोग रहा।