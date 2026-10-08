Mirzapur News: मानदेय बढ़ाकर बैंक खाते में भेजने की मांग

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उनका कहना था कि उनको मिलने वाला मानदेय बहुत कम है। उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह ने मांगों के प्रति सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया। प्रदर्शन में रागिनी, सोनी, कुसुम, बबीता, शाजिया, देवी, चंद्रावती आदि शामिल रहीं।

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मिर्जापुर। पथरहिया स्थित विकास भवन परिसर में बुधवार को लालगंज, सीखड़ व नरायनपुर विकास खंड की समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मुख्य विकास अधिकारी को मानदेय बढ़ाकर बैंक खाते में भेजने सहित आठ सूत्री मांगपत्र सौंपा।