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Mirzapur News: मानदेय बढ़ाकर बैंक खाते में भेजने की मांग

Thu, 08 Oct 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:16 AM IST
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Demand to increase honorarium and deposit it into bank accounts.
मानदेय वृद्धि व विनियमितीकरणा को लेकर विकास भवन परिसर में प्रदर्शन करती समूह की महिलाएं, संवाद - फोटो : shiv tripathi
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित विकास भवन परिसर में बुधवार को लालगंज, सीखड़ व नरायनपुर विकास खंड की समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मुख्य विकास अधिकारी को मानदेय बढ़ाकर बैंक खाते में भेजने सहित आठ सूत्री मांगपत्र सौंपा।
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उनका कहना था कि उनको मिलने वाला मानदेय बहुत कम है। उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह ने मांगों के प्रति सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया। प्रदर्शन में रागिनी, सोनी, कुसुम, बबीता, शाजिया, देवी, चंद्रावती आदि शामिल रहीं।
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