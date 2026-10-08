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Mirzapur News: दो लाख रुपये की इनामी कुश्ती बराबरी पर छूटी

Thu, 08 Oct 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:53 AM IST
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The wrestling match with a prize of two lakh rupees ended in a draw.
अखाड़े में दांवपेंच आजमाते पहलवान।- सोशल मीडिया।
नरायनपुर। पुरुषोत्तमपुर-परषोधा बाजार में बुधवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में 100 से ज्यादा जोड़ी पहलवानों ने दांव आजमाए। ज्यादातर मुकाबले बराबरी पर छूटे। चकिया के शमशेर और कछवां के अनिल के बीच दो लाख रुपये की कुश्ती भी बराबरी पर छूटी। दोनों के बीच 15 हजार रुपये की बड़ी कुश्ती भी बराबरी पर रही।
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दंगल में महिला पहलवानों ने भी दम दिखाए। अंशु यादव ने पूनम हरियाणा, खुशी कानपुर ने रविता हरियाणा को पटकनी दी। जयदीप ने जाहिद, प्रमोद ने सुनील और रामबली ने सोनू को हराया। सरसा, गया सेठ अखाड़ा, कानपुर, हरियाणा, गाजियाबाद, पंजाब, कछवां, वाराणसी और रुदौली के पहलवानों ने दंगल में भाग लिया। निर्णायक की भूमिका गुलाब यादव, कौशल कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह ने निभाई। समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह व संरक्षक मास्टर उदय सिंह ने अतिथियों और पहलवानों का आभार जताया।
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