Mirzapur News: दो लाख रुपये की इनामी कुश्ती बराबरी पर छूटी

विज्ञापन



दंगल में महिला पहलवानों ने भी दम दिखाए। अंशु यादव ने पूनम हरियाणा, खुशी कानपुर ने रविता हरियाणा को पटकनी दी। जयदीप ने जाहिद, प्रमोद ने सुनील और रामबली ने सोनू को हराया। सरसा, गया सेठ अखाड़ा, कानपुर, हरियाणा, गाजियाबाद, पंजाब, कछवां, वाराणसी और रुदौली के पहलवानों ने दंगल में भाग लिया। निर्णायक की भूमिका गुलाब यादव, कौशल कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह ने निभाई। समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह व संरक्षक मास्टर उदय सिंह ने अतिथियों और पहलवानों का आभार जताया।

विज्ञापन

नरायनपुर। पुरुषोत्तमपुर-परषोधा बाजार में बुधवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में 100 से ज्यादा जोड़ी पहलवानों ने दांव आजमाए। ज्यादातर मुकाबले बराबरी पर छूटे। चकिया के शमशेर और कछवां के अनिल के बीच दो लाख रुपये की कुश्ती भी बराबरी पर छूटी। दोनों के बीच 15 हजार रुपये की बड़ी कुश्ती भी बराबरी पर रही।