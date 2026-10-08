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Mirzapur News: सीखड़ और नरायनपुर के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी

Thu, 08 Oct 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:45 AM IST
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Show-cause notices issued to the BDOs of Seekhad and Narayanpur.
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित विकास भवन सभागार में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी वीके सिंह ने विकास कार्याेें में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान वीबी जी रामजी की प्रगति खराब मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही खराब प्रगति पर बीडीओ सीखड़ और नरायनपुर को नोटिस जारी कर जबाव तलब कर लिया।
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उन्होंने उपायुक्त श्रम रोजगार श्वेतांक सिंह को सीखड़ की बीडीओ बबिता सिंह और नरायनपुर के बीडीओ रामराज कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही उनको तीन दिन कार्य की प्रगति में सुधार करने की चेतावनी दी। आगाह किया कि तीन दिन में प्रगति में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केे अनुरूप गांवों में ही जाब कार्डधारकों को कम से कम 125 दिन का रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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