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Mirzapur News: डीसीएम मड़हे में घुसी, किशोर व महिला घायल

Thu, 08 Oct 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:30 AM IST
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DCM truck crashes into hut; teenager and woman injured.
चेतगंज। चील्ह थाना क्षेत्र के तिलठी गांव में मंगलवार की रात अनियंत्रित डीसीएम सड़क किनारे बने टिनशेड के मड़हे में घुस गई। हादसे में मड़हे में सो रहे किशोर और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया।
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चील्ह-गोपीगंज मार्ग पर रात करीब साढ़े 12 बजे गोपीगंज से मिर्जापुर की ओर जा रही डीसीएम सड़क के दाहिनी ओर बने मड़हे में जा घुसी। हादसे में मिश्रधाप गांव निवासी रामलाल यादव का पुत्र अंश कुमार (14) और राजातालाब निवासी रीना देवी (35) पत्नी धर्मेंद्र कुमार घायल हो गईं। रीना अपनी बहन के घर आई थीं। सूचना पर चेतगंज चौकी प्रभारी संजय सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। डीसीएम को ट्रैक्टर से टोचन कर पीछे खिंचवाया गया और मड़हे में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने डीसीएम चालक मनोज कुमार साहू को हिरासत में ले लिया। चालक ने बताया कि वह जयपुर से खिलौने लादकर ओडिशा जा रहा था। रास्ते में झपकी लगने से डीसीएम अनियंत्रित हो गई और मड़हे में घुस गई। थानाध्यक्ष भरत उपाध्याय ने बताया कि हादसे के बाद चालक को हिरासत में लिया गया है।
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