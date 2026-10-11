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Mirzapur News: भूमि की पैमाइश के बाद भी कब्जा का प्रयास, 14 के खिलाफ प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
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Attempt to take possession even after land measurement; FIR against 14 individuals.
हलिया। थाना क्षेत्र के हलिया के लेखपाल विनोद निवासी ग्राम सिरौई थाना कड़ा सिराथू कौशांबी की तहरीर पर मटिहरा गांव में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के आरोप में 14 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
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लेखपाल ने तहरीर देकर बताया कि 23 अप्रैल के आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार की ओर से पैमाइश कराई गई थी। गांव के राम विलास, कल्लू , राकेश, भोला, सुदर्शन, रमाशंकर, आद्या कांत, कृष्ण विहारी, घनश्याम, लालता, लालमनि, फूलचंद, राम अचल, दुर्गा प्रसाद निवासी मटिहरा के लोगों ने चिह्नित भूमि पर कब्जा करने और निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज करने और धमकी भी दी जा रही है। लेखपाल की तहरीर पर शनिवार को हलिया पुलिस ने सीलिंग भूमि पर अतिक्रमण करने तथा निर्माण करने के आरोप में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हलिया पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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