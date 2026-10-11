Mirzapur News: धरने पर 300 कर्मी, जांच समेत कई सेवाएं ठप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
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मिर्जापुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं। सीएमओ कार्यालय पर तीन दिन धरना देने के बाद 300 कर्मचारी प्रदेश भर के कर्मचारियों के साथ लखनऊ में धरना दे रहे हैं। इससे अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। टीकाकरण, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आयुष्मान कार्ड बनाने और पैथोलॉजी जांच समेत कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
मंडलीय अस्पताल में कर्मचारियों की कमी होने पर दूसरे कर्मचारियों को लगाकर किसी तरह काम कराया जा रहा है, लेकिन सीएचसी-पीएचसी में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण जांच, प्रसव और टीकाकरण का कार्य ठप है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है।
मंडलीय अस्पताल और महिला अस्पताल के 50 से अधिक एनएचएम कर्मी लखनऊ में प्रदर्शन करने गए हैं। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है।
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महिला अस्पताल में नियमित टीकाकरण करने वाले कर्मचारी के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण बंद था। अब वहां दूसरे कर्मचारियों को लगाया गया है।
सीएचसी और उपकेंद्रों पर तैनात एएनएम, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर और फार्मासिस्ट समेत अन्य कर्मचारी लखनऊ में धरने में शामिल होने गए हैं।
इस कारण अधिकांश स्थानों पर केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित करने की चेतावनी दी गई है।
धरने में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुज ठाकुर, विमलेश दुबे, रोहित दुबे, दीपक दुबे, मनोज यादव, मंगलेश्वर, विशाल यादव, शिवम उपाध्याय, चंद्रशेखर और मोहन लाल आदि शामिल हुए हैं।
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मंडलीय अस्पताल में कर्मचारियों की कमी होने पर दूसरे कर्मचारियों को लगाकर किसी तरह काम कराया जा रहा है, लेकिन सीएचसी-पीएचसी में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण जांच, प्रसव और टीकाकरण का कार्य ठप है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है।
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मंडलीय अस्पताल और महिला अस्पताल के 50 से अधिक एनएचएम कर्मी लखनऊ में प्रदर्शन करने गए हैं। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है।
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महिला अस्पताल में नियमित टीकाकरण करने वाले कर्मचारी के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण बंद था। अब वहां दूसरे कर्मचारियों को लगाया गया है।
सीएचसी और उपकेंद्रों पर तैनात एएनएम, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर और फार्मासिस्ट समेत अन्य कर्मचारी लखनऊ में धरने में शामिल होने गए हैं।
इस कारण अधिकांश स्थानों पर केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित करने की चेतावनी दी गई है।
धरने में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुज ठाकुर, विमलेश दुबे, रोहित दुबे, दीपक दुबे, मनोज यादव, मंगलेश्वर, विशाल यादव, शिवम उपाध्याय, चंद्रशेखर और मोहन लाल आदि शामिल हुए हैं।