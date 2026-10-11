Mirzapur News: धरने पर 300 कर्मी, जांच समेत कई सेवाएं ठप

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मंडलीय अस्पताल में कर्मचारियों की कमी होने पर दूसरे कर्मचारियों को लगाकर किसी तरह काम कराया जा रहा है, लेकिन सीएचसी-पीएचसी में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण जांच, प्रसव और टीकाकरण का कार्य ठप है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है।मंडलीय अस्पताल और महिला अस्पताल के 50 से अधिक एनएचएम कर्मी लखनऊ में प्रदर्शन करने गए हैं। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है।महिला अस्पताल में नियमित टीकाकरण करने वाले कर्मचारी के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण बंद था। अब वहां दूसरे कर्मचारियों को लगाया गया है।सीएचसी और उपकेंद्रों पर तैनात एएनएम, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर और फार्मासिस्ट समेत अन्य कर्मचारी लखनऊ में धरने में शामिल होने गए हैं।इस कारण अधिकांश स्थानों पर केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित करने की चेतावनी दी गई है।धरने में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुज ठाकुर, विमलेश दुबे, रोहित दुबे, दीपक दुबे, मनोज यादव, मंगलेश्वर, विशाल यादव, शिवम उपाध्याय, चंद्रशेखर और मोहन लाल आदि शामिल हुए हैं।