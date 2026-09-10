Mirzapur News: घर में घुसकर मारपीट, चार के खिलाफ प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
हलिया। गड़बड़ा राजा गांव के चार लोगों पर घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। कन्हैयालाल ने तहरीर में बताया कि सात सितंबर की रात 10 बजे गांव निवासी संगम, सत्यदेव, सूरज और शीतल घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडे से मारपीट की। मारपीट में कन्हैया के हाथ की अंगुली और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। बीच-बचाव करने पहुंची बेटी नंदिनी के साथ भी मारपीट की गई।
विज्ञापन