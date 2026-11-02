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Mirzapur News: अंश ने 100 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण, विनय भी चमके

Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
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Ansh wins gold in 100m raAnsh wins gold in 100m race; Vinay also shinesce; Vinay also shines
प्रदेशीय एथलेटिक्स में मंडलीय टीम के साथ स्वर्ण पदक विजेता अंश यादव।-सोशल मीडिया।
दोनों खिलाड़ियों का राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन
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अदलहाट। प्रयागराज के मालवीय स्टेडियम में चल रही 70वीं प्रदेश स्तरीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विंध्याचल मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को भदोही के अंश यादव ने अंडर-14 वर्ग की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वहीं, मिर्जापुर के अहरौरा निवासी विनय कुमार ने अंडर-17 वर्ग की 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 1500 मीटर में रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है।

अंश श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में कक्षा आठ और विनय जय हिंद विद्या मंदिर अहरौरा में कक्षा 10 के छात्र हैं। मंडल को अब तक दो स्वर्ण और एक रजत पदक मिले हैं।
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