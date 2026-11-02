Mirzapur News: फाइनल में आगरा ने विंध्याचल मंडल को 3-0 से हराया

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मिर्जापुर। जौनपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई सब जूनियर बालिका राज्यस्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप में विंध्याचल मंडल की टीम उपविजेता बनी। शनिवार को खेले फाइनल मुकाबले में आगरा ने विंध्याचल मंडल को 3-0 के अंतर से हराया। हालांकि खिताब से चूकने के बावजूद टीम ने इतिहास रच दिया। पहली बार विंध्याचल मंडल की अंडर-16 बालिका फुटबॉल टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी।खेल निदेशालय यूपी और यूपी फुटबॉल संघ के समन्वय से 23 से 30 अक्तूबर तक हुई प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों की टीमों ने हिस्सा लिया। विंध्याचल मंडल की टीम ने लीग मुकाबलों में देवीपाटन मंडल को 8-0 और बस्ती मंडल को 2-0 से हराया, अलीगढ़ मंडल के साथ मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। क्वार्टर फाइनल में मेरठ मंडल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।सेमीफाइनल में विंध्याचल मंडल ने मजबूत मानी जाने वाली वाराणसी मंडल की टीम को 1-0 से हराया। अंशिका यादव ने निर्णायक गोल कर टीम को पहली बार फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में आगरा मंडल ने तीन गोल कर खिताब अपने नाम किया। जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद आरिफ नजमी ने बताया कि प्रतियोगिता में विंध्याचल मंडल की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई खिलाड़ियों का चयन सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली उत्तर प्रदेश की टीम के लिए भी हुआ है। संयुक्त सचिव मोहम्मद तुफैल ने बताया कि टीम के फाइनल में पहुंचने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। टीम के प्रशिक्षक अख्तर अली और अंतिम मिश्रा रहे। जिला फुटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी, शशिधर द्विवेदी, प्रतिभा, नेहा सरोज, विद्या प्रजापति और रवि शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई दी।Do you like this personality?फाइनल मैच को ध्यान में रखकर खबर बनाइए Final mey agra mandal ney 3 /0 sey mirzapur ko harya Mirzapur ki team upvijeta Raheविंध्याचल मंडल ko final mey agra mandal ney 3/0से हरायाइतिहास में पहली बार विंध्याचल मंडल की बालिका अंदर 16 फुटबॉल टीम फाइनल में pahunchee theखेल निदेशालय उत्तर प्रदेश वह उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से जौनपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर बालिका स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया गया है जिसमें विंध्याचल मंडल समेत उत्तर प्रदेश के 18 मंडल की टीम भाग ले रही है उसी क्रम में लगातार विंध्याचल की मंडल की टीम ने लीग मैच में देवीपाटन मंडल को 8/0 हराया बस्ती मंडल को 2/0 से हराया और अलीगढ़ मंडल से 0/0 रहा क्वार्टर फाइनल मेरठ से 2/0 से जीतीसेमी फाइनल मैच उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत टीम माने जाने वाली वाराणसी मंडल को एक1/0 से हराकर टीम फाइनल में प्रवेश की विंध्याचल मंडल की तरफ से अंशिका यादव के एक गोल के बदौलत विंध्याचल मंडल फाइनल में प्रवेश की वहीं मिर्जापुर मंडल की टीम कैप्टन सुहानी साहू जो कि अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया और वह उत्तर प्रदेश फुटबॉल टीम के पूर्व में भी खिलाड़ी रही हैं कल फाइनल मैच आगरा मंडल के बीच और विंध्याचल मंडल के बीच खेला जाएगा विंध्याचल मंडल ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई जिससे खिलाड़ियों में खुशियां और विंध्याचल मंडल का नाम रोशन किया पहले भी कई ऐसी बालिका खिलाड़ी रही हैं जो विंध्याचल मंडल की टीम से खेलते हुए उत्तर प्रदेश टीम की कप्तान चुनी गई हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम प्रशिक्षण कैंप का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं इस उपलब्धि के साथ आज विंध्याचल मंडल की बालिका सब जूनियर फुटबाल टीम ने फाइनल में जगह बनाई जिला फुटबाल संघ के सचिव मोहम्मद आरिफ नजमी ने बताया कि विंध्याचल मंडल की फुटबॉल टीम अपने पूरे मैच के दौरान अच्छा प्रदर्शन की और इसी मैच के दौरान कई खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश के फुटबॉल टीम में भी चयन किया गया है जो कि सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगेजिला फुटबाल संघ के संयुक्त सचिव मोहम्मद तुफैल ने बताया है कि विंध्याचल मंडल की फाइनल में प्रवेश करने पर विंध्याचल मंडल टीम को सम्मानित किया जाएगाटीम के प्रशिक्षक के रूप में श्री अख्तर अली वह अंतिम मिश्राजिला फुटबाल संघ के सभीपदाधिकारी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी senior vice Presidentशशिधर द्विवेदी प्रतिभा नेहा सरोज विद्या प्रजापति रवि शर्मा सभी ने बधाई दी