Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Adopt vegetarianism and abstain from intoxicants for the welfare of humanity: Pankaj Maharaj

मानव कल्याण के लिए शाकाहार और नशामुक्ति अपनाएं : पंकज महाराज

Fri, 13 Nov 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Adopt vegetarianism and abstain from intoxicants for the welfare of humanity: Pankaj Maharaj
Photo Title
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक, मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज की 108 दिवसीय शाकाहार-सदाचार, मद्यनिषेध एवं आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा बृहस्पतिवार को नरायनपुर ब्लॉक के सोनई गांव पहुंची। यात्रा के 84वें पड़ाव पर ग्रामीणों ने जयगुरुदेव के जयकारे, गाजे-बाजे और पुष्पवर्षा के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान आयोजित सत्संग में पंकज महाराज ने मानव जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से शाकाहार अपनाने और नशे से दूर रहने की अपील की।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है। इसका उपयोग आत्मकल्याण और अच्छे कार्यों में करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहकर मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमाएं। शाकाहारी भोजन करें और शराब समेत अन्य नशों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए आपसी प्रेम, सद्भाव और मानव धर्म को अपनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से गांवों को शाकाहारी, सदाचारी और नशामुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को नामदान देने के साथ सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि भी समझाई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष घूरन प्रसाद, संगठन मंत्री मोतीलाल सिंह, भगवानदास, मंजू देवी, पूर्व प्रधान लालता प्रसाद, विजेंद्र पटेल, ग्राम प्रधान महेंद्र और हरशूपति सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed