Mirzapur News: चार चरण के बाद तीन आईटीआई में 960 स्थान रिक्त

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जिले के तीनों आईटीआई में प्रवेश के लिए 2020 स्थान हैं। चार चरण के प्रवेश के बाद इनमें से 1060 प्रवेश हो चुके हैं। 960 स्थान रिक्त हैं। राजकीय आईटीआई मिर्जापुर में 824 में से 243 स्थान रिक्त हैं। इसी प्रकार राजकीय आईटीआई छानबे में कुल 628 में से 313 स्थान रिक्त हैं। इसी प्रकार राजकीय आईटीआई चुनार में 568 में से 404 स्थान रिक्त हैं। इसी प्रकार पीपीपी माडल पर चलने वाले राजकीय आईटीआई मड़िहान में 224 में से 186 स्थान अभी भी रिक्त हैं। राजकीय आईटीआई मिर्जापुर के प्रधानाचार्य व नोडल मयंकमणि शुक्ला ने बताया कि मंगलवार से पांचवें चरण का प्रवेश शुरू हो गया है। विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। शीघ्र ही सभी सीटें भर जाएंगी।

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मिर्जापुर। जिले के तीन राजकीय आईटीआई में चार चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी 960 स्थान रिक्त है। अब मंगलवार से प्रवेश का पांचवां चरण भी शुरू हो गया है।