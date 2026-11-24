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प्रथम दिन की परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 19,638 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। जिनमें 5,660 छात्र व 13,978 छात्राएं शामिल रहीं। कुल 918 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिनमें 413 छात्र व 505 छात्राएं शामिल हैं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित उड़ाका दलों ने मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कुलपति ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई।

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मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की सोमवार से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन स्नातक प्रथम व पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हुईं। इसमें कुल 918 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कुलपति प्रो. शोभा गौड़ ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पड़री स्थित शिवलोक श्रीनेत व राजकीय महाविद्यालय उमरिया में निरीक्षण कर परीक्षा की निगरानी की।