Mirzapur News: सीनियर वॉलीबॉल के लिए 13 खिलाड़ियों का चयन

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मिर्जापुर। स्पोर्टस स्टेडियम भिस्कुरी पहाड़ी पर शुक्रवार को वॉलीबॉल के लिए मंडलीय चयन-ट्रायल में 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया। जिला खेल अधिकारी धर्मवीर सिंह ने यह जानकारी दी। बताया कि मंडल स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में आदर्श राय, निखिल सिंह, हिमांशु कनौजिया, रजनीश यादव, प्रभाष मिश्रा, राहुल, अनुज, स्वामी कुमार, सोनू भारतीय, बौद्ध कुमार सिद्धार्थ, श्यामू सैनी, राहुल पाल, अभिमन्यु है। कृष्णा सिंह, राजू सरोज, सचिन और विकास आरक्षित खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं।