Mirzapur News: वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर जताया शोक

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वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक व्यक्त करने वालों में कमलेश मिश्रा, चंद्र दत्त त्रिपाठी, लक्ष्मी शंकर, श्रीकांत त्रिपाठी और प्रभु नारायण सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद

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हलिया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुद्धिमान त्रिपाठी के निधन पर अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया। शनिवार को चकबंदी अधिवक्ता समिति हलिया की बैठक में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।