Meerut News: स्केटिंग में युवराज और काव्या ने स्वर्ण पदक जीते

मेरठ। सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल के होनहार विद्यार्थियों ने स्केटिंग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया। युवराज शर्मा और काव्या तोमर ने अपनी प्रतिभा के दम पर यह उपलब्धि हासिल की।यह प्रतियोगिता मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित नवाला की राइजिंग फाल्कन्स स्केटिंग अकादमी में कराई गई। विद्यालय की छात्रा काव्या तोमर ने थर्ड ओपन यूपी स्टेट स्पीड स्केटिंग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता एक नवंबर को मुजफ्फरनगर के आईएसआर बैंक्ड ट्रैक पर हुई थी। विद्यालय के मार्गदर्शक दयानंद शर्मा और निदेशक राहुल शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।