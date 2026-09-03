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Meerut News: हाईवे के किनारे युवक का मिला शव, हत्या का आरोप

Thu, 03 Sep 2026 08:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:15 PM IST
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Youth's body found by the highway; murder alleged.
दो महीने पूर्व मुस्लिम युवती से किया था विवाह
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-पत्नी का आरोप पहले पति ने दी थी हत्या की धमकी

संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। लोहियानगर थाना क्षेत्र के गांव फफूंडा निवासी यतीश शर्मा उर्फ वासु (28) का क्षत-विक्षत शव बुधवार देर रात मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग-334 पर नौगजा पीर के पास हिंदुस्तान कोल्ड स्टोर के सामने सड़क किनारे पड़ा मिला। वह कंकरखेड़ा क्षेत्र स्थित मनोहर लाल कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग ऑपरेटर का काम करता था। प्रतिदिन बाइक से ड्यूटी जाता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उसने दो महीने पहले दूसरे समुदाय की युवती शहनाज उर्फ परी से शादी की थी। पत्नी का आरोप है कि एक महीने पहले उसके पूर्व पति ने हत्या की धमकी दी थी।
फफूंडा निवासी यतीश शर्मा उर्फ वासु मनोहर लाल कोल्ड स्टोरेज में नौकरी करते थे। उनका बड़ा भाई अमित भी वहीं कार्यरत है। परिजनों के अनुसार, यतीश रोजाना शाम करीब चार बजे ड्यूटी पर जाते थे और रात 12 बजे तक वापस आ जाते थे। बुधवार रात वह 10 बजे ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर के लिए रवाना हुआ था। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी।
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पुलिस को मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर नौगजा पीर के पास हिंदुस्तान कोल्ड स्टोर के सामने सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार उसकी शिनाख्त यतीश के रूप में की। पुलिस ने परिजनों को फोन कर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों का रोकर बुरा हाल है। घटनास्थल से 20 मीटर पहले एक जानवर भी मृत अवस्था में पड़ा मिला। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पत्नी पूर्व पति पर हत्या का आरोप लगा रही है। युवक की हादसे में मौत हुई या किसी अन्य वजह से उसकी जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत कारण स्पष्ट होगा।
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-दो महीने पूर्व किया था मुस्लिम युवती से विवाह
परिजनों के अनुसार, यतीश ने करीब दो महीने पहले दिल्ली निवासी मुस्लिम समुदाय की युवती शहनाज से विवाह किया था। बताया गया कि युवती ने धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम परी रखा था और दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया था। विवाह के बाद से दोनों साथ रह रहे थे। इसी के चलते परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस के सामने ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे हत्या की पुष्टि हो सके। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।


-पूर्व पति पर हत्या की धमकी देने का आरोप
मृतक की पत्नी परी ने आरोप लगाया कि उसके पूर्व पति ने यतीश को मारने की धमकी दी थी। उसके अनुसार, पूर्व पति ने युवक से कहा था कि उसकी पत्नी को छोड़ दे, अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। पत्नी के अनुसार धमकी के बाद से ही परिवार को अनहोनी की आशंका थी। परिजनों ने इसी आधार पर युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। हालांकि घटना के संबंध में अभी तक मृतक पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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