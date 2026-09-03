मेरठ: हाईवे किनारे मिला युवक का क्षत-विक्षत शव, हत्या का आरोप; दो माह पहले मुस्लिम युवती से किया था विवाह

पत्नी परी ने गांव के युवक पर धमकी देने का लगाया आरोप

मृतक की पत्नी परी ने आरोप लगाया कि गांव के ही मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने उसके पति को धमकी दी थी। उसके अनुसार युवक ने यतीश से मुस्लिम महिला को छोड़ने की बात कही थी और ऐसा नहीं करने पर हत्या की चेतावनी दी थी।

परी का दावा है कि धमकी के बाद परिवार को अनहोनी की आशंका थी। अब हाईवे किनारे शव मिलने के बाद परिजन इसी धमकी को घटना से जोड़कर हत्या की आशंका जता रहे हैं।

अभी पुलिस को नहीं मिली तहरीर

घटना को लेकर मृतक पक्ष की ओर से अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट की जाएगी। तहरीर मिलने पर आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दो समुदायों से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस सतर्क

मामला दो समुदायों के बीच विवाह से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क है। पुलिस की ओर से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।