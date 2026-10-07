Meerut News: पूठखास से युवक लापता, चार दिन से नहीं मिला सुराग

- मोदीपुरम में देखे जाने की मिली थी सूचनारोहटा। पूठखास गांव से मुकेश के पुत्र विकास उर्फ कलवा (25) के लापता होने से परिजन परेशान हैं। वह 27 सितंबर की सुबह करीब सात बजे घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है।परिजनों के अनुसार, विकास किसी बात को लेकर गुस्से में घर से निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी तलाश किया। परिजनों को 28 सितंबर को जानकारी मिली कि विकास को मोदीपुरम क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद परिवार के लोगों ने मोदीपुरम और आसपास के इलाकों में भी उसकी तलाश की, लेकिन वहां भी उसका पता नहीं चला। परिजनों ने रोहटा थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है।