Meerut News: बीस दिन से लापता युवक को तलाशा, अमरोहा के मंदिर में पुजारी बन गया

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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के गांव गोटका निवासी लापता युवक हरिओम शर्मा पुत्र शीशपाल शर्मा को पुलिस ने बीस दिन बाद अमरोहा जनपद से तलाश लिया है।परिजन व पुलिस पिछले बीस दिनों ने युवक की तलाश में जुटी थी।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि युवक का परिजनों ने किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। जिसके बाद वह अमरोहा में किसी मंदिर में रहकर पुजारी का कार्य कर रहा था। पुलिस ने उसके खातों के लेनदेन को ट्रैस कर युवक को सकुशल तलाश लिया है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।